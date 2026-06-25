Gesfor Academy avvia il percorso triennale IeFP “Operatore ai servizi di vendita” per giovani da 14 a 17 anni

POZZUOLI – Non tutti i ragazzi apprendono nello stesso modo: alcuni si riconoscono maggiormente in un metodo di studio più tradizionale, mentre altri hanno bisogno di sperimentare e mettersi concretamente alla prova. Quando l’unicità di ciascuno non viene riconosciuta e valorizzata, lo studio può perdere di significato e il percorso scolastico può diventare più fragile. I dati dell’Istat confermano che l’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione resta una sfida particolarmente rilevante nel Mezzogiorno. Nel 2024 ha interessato il 12,4% dei giovani tra i 18 e i 24 anni, più di uno su otto, rispetto a una media nazionale del 9,8%. Dietro questi numeri ci sono storie, bisogni e percorsi personali. L’insuccesso scolastico non è necessariamente indice di mancanza di capacità o di volontà, ma può essere legato anche alla difficoltà di riconoscersi in una didattica standardizzata e distante dalla realtà. Occorre quindi superare l’idea che esista un solo modo di imparare e un unico modello di successo scolastico.

I PERCORSI – In questa prospettiva, i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, conosciuti come IeFP, rappresentano una scelta educativa completa e qualificante. Sono rivolti ai ragazzi che hanno terminato la scuola media e desiderano acquisire una qualifica professionale. La formazione è completamente gratuita, assolve pienamente all’obbligo di istruzione e consente di conseguire una qualifica professionale riconosciuta in Italia e in Europa. Il valore della IeFP risiede soprattutto nel principio dell’“imparare facendo”. Lo studio si collega alla vita quotidiana e al mondo del lavoro attraverso laboratori, esercitazioni, compiti reali, e stage nelle aziende. Il lavoro non rappresenta soltanto il traguardo finale del percorso, ma diventa un vero ambiente di apprendimento. Attraverso l’esperienza pratica, i ragazzi possono comprendere il significato di ciò che studiano, sviluppare autonomia, responsabilità, collaborazione.

GESFOR ACADEMY – In questo scenario, Gesfor Academy avvierà a settembre la seconda edizione del percorso triennale IeFP “Operatore ai servizi di vendita”, rivolto ai giovani dai 14 ai 17 anni in possesso della licenza media. La formazione prepara ad una figura professionale dinamica e versatile, capace di lavorare nel commercio, nella grande distribuzione organizzata e nei servizi di vendita. Gli allievi impareranno ad accogliere e assistere il cliente, gestire le merci e il magazzino, organizzare gli spazi espositivi, realizzare attività promozionali e svolgere i principali adempimenti amministrativi collegati alla vendita. Acquisiranno inoltre competenze digitali e linguistiche indispensabili per affrontare un settore in continua evoluzione. L’apprendimento si svilupperà attraverso lezioni attive, laboratori pratici, simulazioni di situazioni lavorative, stage presso aziende del territorio, orientamento e accompagnamento al lavoro. I ragazzi avranno così la possibilità di mettersi alla prova, comprendere il funzionamento di un’impresa e avvicinarsi gradualmente alla realtà professionale. L’approccio di Gesfor Academy, racchiuso nel messaggio “Imparare facendo, crescere diventando”, mette al centro la persona nella sua interezza. Ogni giovane viene accompagnato nella scoperta delle proprie capacità, nella costruzione di un progetto personale e professionale. La presa in carico comprende il supporto didattico, educativo, orientativo e psicologico, perché formare non significa soltanto trasmettere conoscenze: significa aiutare ogni ragazzo a ritrovare fiducia in sé stesso, riconoscere il proprio valore e individuare la strada più adatta per costruire il proprio futuro. I giovani e le famiglie interessati possono fissare un incontro informativo e di orientamento con il personale di Gesfor Academy, telefonando ai numeri 081 0103353 e 338 2202740, oppure recandosi direttamente presso la sede di via Campana 268, Pozzuoli. Un’occasione per conoscere il percorso, ricevere tutte le informazioni necessarie e compiere una scelta formativa consapevole.