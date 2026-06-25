«Manca l’acqua a Pozzuoli ma nessuno ci avvisa»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono sempre più sbigottito dal modo di fare di tutta la macchina comunale. Manca l’acqua in zona Palazzine/Anfiteatro, ovviamente nessuno ha avvisato. Provo a chiamate in ordine: centralino, vigili ed acquedotto. Nessuno risponde, anzi qualcuno alza la cornetta e poi rimette giù. Nessuno! Ma che orari di lavoro fanno? Se dovessi segnalare un emergenza? Ma lo capite che siamo cittadini e non bestie? E lo capite che non è possibile, qualsiasi sia il motivo, che non si può non avvisare gli utenti? Ho genitori anziani, si crepa dal caldo ed a tratti manca anche la luce. Credo che si è superato ogni limite.» (Giovanni N.)