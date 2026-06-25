L’assessore regionale al turismo a Pozzuoli con il M5S per «Costruire la destinazione Campi Flegrei»

POZZUOLI – Prosegue il percorso Restart Campi Flegrei con un nuovo appuntamento dedicato alla filiera del turismo. L’incontro si terrà venerdì 26 giugno alle ore 18 presso l’Hotel Villa Avellino di Pozzuoli. Al centro del confronto, la costruzione di una “vera” destinazione Campi Flegrei, capace di integrare patrimonio archeologico, paesaggio, cultura, strutture ricettive, ristorazione e servizi. Il turismo può rappresentare una leva fondamentale per la crescita economica e occupazionale dell’area, ma servono programmazione, coordinamento e una strategia condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, imprese, operatori, associazioni e comunità locali. Parteciperanno l’assessore al Turismo e alla Promozione del territorio della Regione Campania Enzo Maraio, la consigliera regionale e vicepresidente della Commissione Turismo Elena Vignati, il parlamentare Antonio Caso, capogruppo Cultura del M5S alla Camera, e gli operatori turistici locali. L’iniziativa è aperta a tutti e vuole essere un’occasione di ascolto e partecipazione per definire nuove prospettive di sviluppo per l’intera area flegrea.