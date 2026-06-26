Eav, in arrivo cambio al vertice: il manager Diamantini pronto a sostituire De Gregorio

POZZUOLI – Aria di rivoluzione ai vertici dell’Ente Autonomo Volturno. Il Presidente della Regione Campania Fico e l’Assessore ai trasporti Casillo hanno azzerato il Consiglio d’Amministrazione della società che gestisce, tra gli altri, la Cumana e la CircumFlegrea. E’ stato proprio Fico ad ad annunciare la rivoluzione: “Serve un cambio di passo nella Circumvesuviana”. Il cambio ai vertici dell’Eav sarà in discontinuità con De Luca che aveva blindato, prima di lasciare palazzo Santa Lucia, Umberto De Gregorio, manager che ha svolto per un decennio il doppio ruolo di presidente e amministratore delegato di Eav.

NUOVO MANAGER – Al suo posto arriva, come anticipato da Repubblica, Pietro Diamantini, manager di Trenitalia che si è occupato nel suo percorso con le Ferrovie dello Stato di Alta velocità. Il 29 luglio sarà la data cruciale in quanto è stata calendarizzata una assemblea straordinaria dei soci Eav, durante la quale sarà approvato il nuovo statuto proposto dalla Regione. Il nuovo piano prevede un forte ridimensionamento dei vertici: sarà cancellata la figura del direttore generale, ruolo ricoperto ad interim da De Gregorio. Eliminato anche il consiglio di amministrazione. Massimo poteri, dunque, al nuovo manager come accade per la sanità pubblica.