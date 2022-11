Shock al centro commerciale “Quarto Nuovo”, ragazzino di 11 anni aggredito e ferito da baby gang

QUARTO – Al centro commerciale “Quarto Nuovo” baby bullo con la sua gang semina terrore: prima afferra alla gola un 11enne, poi viene messo in fuga dai genitori del minore e vigilanza. «Sabato sera mio figlio, un ragazzino di 11 anni, mentre era in compagnia degli amici, è stato afferrato alla gola dal solito ragazzino violento che si aggira con la sua gang; già noto per le sue scorribande sia al centro commerciale che a Quarto. Fortunatamente ero a pochi passi riuscendo a bloccare l’aggressore. Le mie urla hanno attirato l’attenzione della vigilanza che è prontamente intervenuta mettendolo in fuga. All’arrivo dei carabinieri ho raccontato l’accaduto descrivendo l’aggressore. Stamattina mi sono recata in caserma per sporgere per iscritto la denuncia. Sono arrabbiata e preoccupata, cosa sarà dei ragazzini perbene se non riusciamo a difenderli dai violenti?». E’ la denuncia della madre del ragazzino aggredito che ha segnalato il caso al consigliere Borrelli.

L’ALLARME – Dalle prime ricostruzioni – ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde – il ragazzino che ieri si è reso protagonista dell’immotivata aggressione sarebbe noto per le sue gesta violente. Non va a scuola e, poco prima che aggredisse l’11enne, in compagnia dei suoi scagnozzi sparava petardi all’interno del centro commerciale, per il gusto di esercitare prepotenze a danno dei presenti. Dunque ci sono tutti gli elementi affinché chi di dovere intervenga per fermare l’escalation delinquenziale del baby bullo. Se in zona è conosciuto non dovrebbe essere complicato raggiungerlo e iniziare un percorso di recupero e rieducazione che presuppone necessariamente anche scontare una pena se in età imputabile. Se è necessario, anche allontanarlo da un ambiente familiare inadatto e malato, che molto spesso è la causa di simili derive».