CALCIO/ Esposito da solo non basta, la Puteolana non sa vincere: al Conte finisce 1-1

POZZUOLI – Vincere conterebbe più dei tre punti in palio. Una vittoria per ritrovarsi, dare sicurezza e fiducia ad una rosa in difficoltà, con una classifica che condanna decisamente il momento granata. Ultima posizione con soli 4 punti in 9 partite. Al “Domenico Conte” la Puteolana 1902 ospita la Nocerina Calcio 1910 nel derby campano valevole per la decima giornata di campionato di serie D girone H. E’ finita 1-1 tra le polemiche; con un pareggio che scontenta ambo le squadre. Risultato in bilico per 90 minuti. Nessuna squadra si è dimostrata padrona del campo e del risultato. Puteolana ritrovata si, ma solo nel carattere; ancora manchevole in qualità e trama di gioco. Solo Esposito non basta ad una squadra che necessita di punti di forza per potersi imporre in partite come questa dov’è chiaramente mancata profondità e qualità oltre che un’organizzazione di gioco che desse voce alla grinta ed alla voglia di vincere. Il numero 10 granata ha praticamente fatto reparto da solo: a parte il gol su rigore ha mostrato numeri importanti che gli sono valsi di diritto il titolo di migliore in campo. Haberkon schierato come unica punta, ha dato quantità ed impegno sacrificandosi in lungo e largo; ma poca qualità ed ancora meno conclusioni ai pali difesi da Stagkos.

IL MATCH – Primo tempo lento e compassato ed una gara povera di emozioni e molto tattica. La Puteolana prova a giocare ma lo fa in maniera disordinata e caotica. Molti lanci lunghi da una parte e dall’altra, tutti infruttuosi e facilmente gestibili dalle rispettive difese. Le azioni granata hanno sempre un protagonista: Esposito. Accende la luce, tiene bene la palla e si muove bene provando ad essere incisivo e pericoloso.

LO SVANTAGGIO – Nel finale di frazione, è sempre l’attaccante puteolano a ricevere palla in area, a proteggerla ed a girarsi per calciare verso la porta. Il pallone accarezza il palo alla destra del portiere nocerino. La Puteolana prova a seguire i dettami del mister Campilongo ed a dare ampiezza ed ordine alla manovra ma proprio nel momento migliore per i flegrei, la Nocerina in contropiede riesce a conquistare un pericoloso calcio di punizione dalla destra che Garofalo trasforma in rete disegnando magistralmente una parabola sulla quale nulla può l’estremo difensore granata: 0-1 e tutti negli spogliatoi.

IL PAREGGIO – Secondi 45 minuti che si aprono con un’occasione per entrambe le squadre. Puteolana che si mostra pressante ma come si è detto poco organizzata. Seguono fasi confuse di gioco, senza alcun pericolo da registrare. Al 62’ contatto dubbio in area nocerina tra il portiere Stagkos ed Haberkon: il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Esposito che non sbaglia. L’ultima mezz’ora di gioco mostra una Puteolana arrembante ed alla ricerca della prima vittoria stagionale. Al 69’ Di Lorenzo sfiora il goal su una precisa apertura del neo entrato Romano (buona prova la sua). Sul capovolgimento Talamo per la Nocerina sfiora il goal della beffa. Poche altre azioni di gioco a seguire. Solo il coro della tifoseria che fotografa al meglio il momento granata: “Fate come noi non mollate mai”

IL TABELLINO

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Avella, Fontanarosa, Haberkon, Esposito, Amelio, Gatto, Di Lorenzo, Arrivoli, Della Corte. Allenatore: Campilongo

Nocerina: Stagkos, De Marino, Talamo, Basanisi, Scaringella, Mincica, Chietti, Garofalo, Magri, Cuomo, Balde. Allenatore: Zavettieri

Arbitro: Piero Marangone di Udine