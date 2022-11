QUARTO/ L’ex vice sindaco Martusciello contro Sabino «Pronto a fare luce sulla sua scelta buia»

lQUARTO – Lunedì 7 novembre alle ore 16:00 presso il bar Garden in via Masullo 24 a Quarto, Movimento Flegreo scende in campo per fare chiarezza. L’incontro con città e organi di stampa, trae la sua necessità davanti a quelle che sono state le scelte prese del sindaco di Quarto, l’avvocato Antonio Sabino, in merito al rimpasto della giunta comunale. «La città, i consiglieri comunali, mi hanno chiesto di discutere, di chiarire, di poter fare un po’ di luce su una scelta buia, quella del sindaco di Quarto. A poco oramai dalle elezioni amministrative ricominciare da zero non è il passo migliore, ma noi seguendo le linee di trasparenza e di chiarezza e di serietà che ci hanno sempre contraddistinto, abbiamo deciso di prendere la parola ed informare su quella che è la nostra posizione, il nostro punto di vista», dichiara l’ex vicesindaco di Quarto, Giuseppe Martusciello.