Sgomberata casa a Bacoli, 4 persone nel centro di prima accoglienza

BACOLI – Quattro persone ospitate nel centro di accoglienza a Bacoli e un’abitazione sgomberata dopo le forti scosse delle ultime ore. È quanto ha fatto sapere in serata il sindaco Josi Della Ragione «Sono quattro i cittadini di Bacoli che hanno chiesto di dormire al nostro centro di prima accoglienza. – ha detto Della Ragione – Hanno preferito stare fuori casa. Almeno per stanotte. Ed hanno trovato qui un luogo che li rende più sicuri. Sarà presidiato tutta la notte. Abbiamo dovuto sgomberare un’abitazione, a seguito di sopralluogo. Ed abbiamo trovato una sistemazione alla famiglia. Abbiamo attivato un supporto psicologico per coloro che ne sentono il bisogno. E continueremo a mantenere aperto il centro di prima accoglienza fino a quando durerà lo sciame sismico.»