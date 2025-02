Bradisismo, sciame sismico ancora in corso: 342 terremoti registrati da sabato a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Nuovo aggiornamento sullo sciame sismico in corso a Pozzuoli e nell’area flegrea dalle 16:53 di sabato 15 febbraio. Finora le scosse rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano sono state 342, di cui 105 di magnitudo superiore a 1.0. Le più forti restano le due di magnitudo 3.9 registrate domenica pomeriggio e durante la scorsa notte, mentre alle 18:55 di oggi è stata rilevata una di magnitudo 2.6.

GENTE IN STRADA – Intanto la gente resta in strada a via Napoli, via Artiaco, nel centro di Pozzuoli, in zona Darsena e nei parchi e nelle ville della città. A Monterusciello questa notte oltre sessanta persone alloggeranno al Palazzetto dello Sport dove è stato allestito un centro di accoglienza.

L’APPELLO DEL SINDACO – “Servono notizie tecnico-scientifiche perchè sono queste che ora vuole sapere la comunità dei Campi Flegrei, al di la’ di tutte le attività che stiamo mettendo in campo, dando assistenza. La preoccupazione principale infatti sono queste continue scosse da diversi giorni. – ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – L’Osservatorio ci sta dando delle informazioni ma ho chiesto al capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano di raggiungerci sul territorio insieme a Mauro De Vito, direttore dell’Osservatorio sismico, per fare un incontro con la cittadinanza. Nell’ultimo anno passi in avanti, ma ancora bisogna capire da dove partire”.