POZZUOLI – Si terrà domenica, presso il lido Zen a Licola, la sfilata Aperimoda organizzata da Alberto Spina di “Seratissime Eventi Agency”. Sfileranno modelle ed aspiranti fotomodelle con abiti di alta moda degli stilisti Luciano Fiore Couture e di Jariel- Gabriele Bonomo; seguirà la passerella una sfilata con costumi del Brand Siredea. Le modelle saranno affidate al team di MakeUp Capitanate dal Luigi Mammalella , docente presso l’accademia Lady Nail Makeup professional. Per la parte hair stylist invece ci sarà il team di Vincenzo Balestra, parrucchieri da 3 generazioni, che collabora con un brand nazionale del settore Charme&Beauty. L’evento sarà condotto dalla favolosa Fabiola Cimminella, fashion blogger molto seguita; napoletana doc, inizia la sua carriera televisiva come ballerina professionista di Made in sud, programma Rai e ballerina Mediaset, dopo si avvicina al cinema facendo un percorso di formazione da attrice lavorando per alcuni progetti di Paolo Sorrentino. Oggi la vediamo nelle vesti di conduttrice. Donna dinamica che si divide tra il suo bimbo e il suo lavoro. In onda tutti i giovedì su Piuenne conduce Calcio amore & Fantasia e il venerdì al “Salotto della Cimmi” il format realizzato da una sua idea. L’evento si svolgerà presso il Lido Zen di Licola. Partner evento: Lis Flavour d.c.i., Film Kamera di Luigi Scotto, Palestra Body Power Fitness, Pizzeria Benvenuti al Sud.