LICOLA – Spaventoso incidente questa sera in via Domitiana dove un 17enne residente a Licola è rimasto ferito. Le condizioni del giovane sono ritenute serie: attualmente è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 nella corsia in direzione Varcaturo. Stando a una prima ricostruzione un furgone guidato da un uomo avrebbe urtato violentemente lo scooter in sella al quale c’era il minore, che nella caduta ha riportato diverse ferite. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto è giunto personale del 118 a bordo di due ambulanze: dopo i primi soccorsi il 17enne è stato trasferito in ospedale. Indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo.