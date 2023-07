Sesso in strada: dopo Bacoli la coppia “focosa” lo ha fatto anche a Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo aver dato vita a uno spettacolo alquanto disgustoso per le strade di Bacoli, la coppia “focosa” si è spostata a Pozzuoli, ripetendo le stesse scene, prima ad Arco Felice e poi in via Campana. Nel primo caso, poco dopo le 21 di venerdì i due hanno dato vita agli atti sessuali all’interno di un bar, dopo che la donna aveva girovagato seminuda tra i tavoli dove vi erano numerose persone, tra cui bambini. Poi la coppia si sarebbe spostata in via Campana, dirigendosi anche qui nei pressi di un bar dando vita all’ennesimo squallido spettacolo. Grazie alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza e dai video realizzati con gli smartphone e messi in rete i due sono stati identificati: si tratta di due giovani di Pozzuoli, per i quali è in arrivo una denuncia per atti osceni in luogo pubblico

L’INDIGNAZIONE – «È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione. -ha fatto sapere ieri il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione -. Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. Ed a pubblicare addirittura questo video, sui social. Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell’ordine. La coppia sarà denunciata. E pagherà le conseguenze di quanto fatto.» Sulla stessa lunghezza d’onda, c’è anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha condannato senza mezzi termini quanto accaduto: «Scene simili non sono assolutamente tollerabili in un paese civile e tantomeno Bacoli ha bisogno della pessima pubblicità di questi esibizionisti. Siamo di fronte a scene di degrado senza precedenti. Già il sindaco di Bacoli ha annunciato che provvederà a denunciare i responsabili di questi atti osceni, denuncia che, sono certo, non sarà l’unica. Fortunatamente tanti telefonini hanno immortalato la scena, non sarà difficile per le forze dell’ordine individuare i responsabili, dato che la coppia era anche appoggiata alla propria auto con targa in bella vista. Bacoli è una terra antichissima sospesa tra la storia e il mito, il suo lustro non può essere macchiato da sconcezze di questo genere. Mi auguro che questi due imbecilli paghino severamente la loro bravata esibizionista».