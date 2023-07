Il Comune di Pozzuoli alla ricerca di “nonni vigili”: via alle candidature

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli è ‘a caccia’ di nonni vigili. Entro il 7 agosto le persone interessate potranno presentare domanda in Municipio per partecipare al progetto “Servizi di integrazione Sociale-Vigilanza Anziani”. L’incarico avrà la durata dell’anno scolastico con un impegno lavorativo di 2 ore al giorno per 5 giorni settimanali. Gli anziani, residenti nel Comune di Pozzuoli, potranno così svolgere un’attività di potenziamento del servizio di vigilanza presso le scuole elementari e medie presenti sul territorio, esclusivamente in via volontaria e senza vincoli con il Comune.

I REQUISITI – Per essere considerati idonei al servizio volontario dei “Nonni Vigili” i cittadini che si rendono disponibili devono: essere residenti nel comune di Pozzuoli; avere un’età compresa tra i 65 e i 75 anni; essere in possesso di idoneità psico-fisica in relazione ai compiti che saranno svolti, dimostrata mediante certificazione medica emessa in data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso; non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso. Il pensionamento dalle forze dell’ordine costituirà requisito preferenziale. L’amministrazione comunale di Pozzuoli provvederà a propria cura e spese a dotare ciascun volontario di tutto ciò che risulterà necessario all’espletamento del servizio. L’incarico sarà compensato con 6,50 euro a titolo di rimborso spese concesse per ogni effettiva giornata di servizio.