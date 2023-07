POZZUOLI/ Lite per 10 euro: dopo un diverbio automobilista investe il rivale

POZZUOLI – Avevano litigato sul porto di Pozzuoli per dieci euro. Dopo l’acceso diverbio, sedato da alcuni passanti, si è passati al tentato omicidio: uno dei due (già noto alle forze dell’ordine) ha inseguito il rivale e lo ha investito all’interno del tunnel Tranvai. Il fatto è accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 22.30. Ad avere la peggio un 23enne residente a via Napoli, attualmente ricoverato presso il reparto di ortopedia del “Santa Maria delle Grazie” per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle gambe. L’aggressore, anch’egli di via Napoli, dopo averlo investito si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dagli agenti della polizia municipale, allertati dai residenti e dalla centrale operativa che ha notato in tempo reale, attraverso le telecamere di sicurezza, quanto stava accadendo.

LA DENUNCIA – I caschi bianchi sono arrivati immediatamente sul posto garantendo i soccorsi all’uomo investito e mettendosi subito sulle tracce dell’aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga. Da quanto ricostruito l’uomo, al termine della discussione, si è messo alla guida dell’auto imboccando contromano il tunnel che collega via Cavour al lungomare: appena raggiunto l’altro uomo, l’ha investito prima di darsi alla fuga. V.S. è stato rintracciato, identificato e denunciato a piede libero.