POZZUOLI – Con 4.776 ricerche effettuate dagli utenti nel 2020 Pozzuoli è tra i comuni più “viziosi” della regione secondo il sito specializzato “Escort Advisor”, che recensisce il sesso a pagamento e le escort in Italia e in Europa. Altra città dell’area flegrea che ha fatto registrare un boom di visite è Quarto, con 2.119 ricerche e contatti. Non pervenuti i comuni di Monte di Procida e Bacoli.

I DATI – Secondo Escort Advisor in Campania il 2020 ha portato una diminuzione dei numeri del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort sia per le tariffe delle stesse.

La presenza mensile media per la provincia è stata nel 2020 per Avellino: 139 (+3% rispetto al 2019); Benevento: 157 (-15%); Caserta: 433 (-6%); Napoli: 1362 (-9%); Salerno: 766 (-12%).

CALANO LE TARIFFE – Anche le tariffe applicate dalle escort hanno subito variazioni nel 2020 rispetto al 2019: un calo drastico. Escort Advisor riesce a ricavare il prezzo medio grazie alle recensioni scritte dagli utenti nel 2020 e nel 2019. Il prezzo medio 2020 per la provincia di Avellino è stata di 68 euro (-26% rispetto al 2019); Benevento: 76 euro (-25%); Caserta: 78 euro (-18%); Napoli: 79 euro (-26%); Salerno: 81 euro (-20%). Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore Escort Advisor ha registrato numeri non indifferenti, come 80.500 recensioni scritte, 23.101.343 di utenti unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e 419.031.429 ricerche sul sito.