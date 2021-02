POZZUOLI – Alla “Giacinto Diano” di Pozzuoli si ritorna in classe. Con una circolare di pochi minuti fa la preside Valeria Del Vasto ha fatto dietrofront, annullando la decisione dei giorni scorsi e ripristinando a partire da domani mattina (mercoledì 17 febbraio) la didattica in presenza per tutti gli studenti dell’istituto scolastico eccetto quelli della sezione O in cui si è verificato il caso di Covid-19. Per queste 5 classi e i rispettivi docenti rimarranno a casa fino al 1 marzo.

IL DIETROFRONT – La decisione arriva dopo giorni di polemiche per una disposizione ritenuta fin dal primo momento “discutibile” e “illegittima”. Due giorni fa, infatti, in seguito a un caso di positività la preside aveva disposto al chiusura di tutto l’istituto scolastico e la didattica a distanza per tutti gli studenti. Decisione che non sarebbe stata, però, suffragata dalla norme vigente che dà al sindaco il potere di chiudere interamente la scuola, ragion per cui oggi pomeriggio sarebbe arrivato il dietrofront.