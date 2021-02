POZZUOLI – Con una chitarra e la sua voce dolce e raffinata sta incantando tutti. Lui, giovane artista di strada, da domenica scorsa sta affascinando adulti e bambini con le sue canzoni. Una presenza discreta, che grazie alla sua voce e alle sue note non sta passando inosservata. Un autentico successo quello che sta vivendo un giovane artista puteolano che da domenica sta regalando meravigliose canzoni alle tante persone che affollando piazza della Repubblica e via Cosenza. Nulla di organizzato, solo arte che viene regalata all’improvviso per la gioia e lo stupore di grandi e piccoli.