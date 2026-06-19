Offese alla Polizia Municipale su Facebook: 65enne di Pozzuoli denunciato per diffamazione

POZZUOLI – Un puteolano di 65 anni ha pubblicato commenti su una nota e partecipata pagina Facebook che non sono passati inosservati ai caschi bianchi puteolani, ma anche ad utenti e cittadini che hanno segnalato quanto postato agli uffici della Polizia Municipale. L’autore è stato così individuato attraverso la sua identità digitale e deferito all’autorità giudiziaria, in seguito alla pubblicazione di parole fortemente offensive nei confronti della Municipale, per accusare falsamente il personale di corruzione e connivenze con l’amministrazione politica. L’autore è stato rintracciato dagli agenti del Comando puteolano, per diffamazione aggravata a mezzo web. La Polizia Municipale ribadisce che la libertà di espressione sui social network non può e non deve mai eccedere nell’insulto gratuito e nella calunnia istituzionale, con aggressioni verbali e diffamatorie volte a minare il rapporto di fiducia tra i cittadini e gli operatori di Polizia Locale, che ogni giorno lavorano sulla strada per garantire il rispetto delle regole e della sicurezza cittadina.