BACOLI/ Ritorna il vandalo della Ztl: segato il palo del varco di Baia – LE FOTO

BACOLI – Sarebbe dovuto partire nel pomeriggio di oggi il nuovo dispositivo antitraffico sul porto di Baia. I residenti, però, si sono svegliati con una sorpresa: il palo che regge le telecamere della ztl è stato segato. Vandalizzato. Le telecamere che leggono le targhe delle auto sono state prese di mira da alcuni teppisti che armati di arnesi hanno divelto il palo che reggeva il sistema di videosorveglianza. Questa è la quarta volta che il palo della Ztl viene colpito: le altre volte sono accadute nel 2023. In quell’occasione ci fu anche un attentato con un ordigno. A seguito di quell’episodio fu aperta un’indagine e fu assicurato alla giustizia il responsabile dell’atto vandalico. Dopo 3 anni si ripropone lo stesso problema per una Ztl che, da quando è stata istituita, è stata sempre oggetto di discussione e dibattito tra la società civile, i commercianti e la politica.

ORARI ZTL BAIA – Nell’attesa che venga ripristinato il palo che regge le telecamere il Comune ha annunciato il nuovo dispositivo antitraffico: Il varco ZTL del Molo di Baia sarà attivo ogni fine settimana, dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica alle ore 24:00. Nei giorni festivi (compreso la festa patronale del 26 luglio) la ZTL sarà attiva per l’intera giornata. Giornate straordinarie: la ZTL sarà attiva per l’intera giornata anche nelle date del 2 e 3 luglio 2026 in previsione del Mytilus Fest.

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