Sequestrate 2300 maglie false del Napoli

NAPOLI – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 2.300 magliette contraffatte della SSC Napoli e denunciato un cittadino italiano all’Autorità Giudiziaria. L’operazione rientra nell’intensificazione dei controlli contro la contraffazione e la tutela del Made in Italy. Il 22 settembre scorso, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno individuato un soggetto che pubblicizzava la vendita delle nuove maglie della società calcistica sul proprio profilo TikTok. Le magliette erano riprodotte in occasione del centenario della fondazione del club. Durante il controllo dell’autovettura in uso al soggetto, i militari hanno rinvenuto 230 magliette. La perquisizione successiva presso la residenza ha permesso di recuperare oltre 2.100 articoli dello stesso tipo, stoccati in un box pertinente all’abitazione. Le magliette erano realizzate con grande cura nei dettagli, riproducendo accuratamente sponsor, etichette e il nuovo marchio del centenario della SSC Napoli. Particolarmente sofisticato il sistema di etichettatura: inquadrata attraverso la tecnologia NFC dello smartphone, reindirizzava l’utente al sito ufficiale della società, inducendo in inganno il consumatore sull’originalità del prodotto. L’indagato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.