CALCIO/Folgore Cappella sconfitta 3-0 a Casapesenna, primo ko in campionato!

AVERSA – Primo ko per la Folgore Cappella che al “Bisceglia” di Aversa cade contro il Casapesenna. Risultato finale di 3-0 per la formazione di Terra di Lavoro. Dopo appena 5 minuti del primo tempo, arriva il gol del Casapesenna, punizione battuta veloce e difesa flegrea disattenta: ne approfitta Altomare che calcia di potenza verso la porta, 1-0 per il club casertano. La gara quindi è bloccata, tanto possesso e poche occasioni da ambo i lati. Si arriva così al 24’ quando la Folgore la vicino al gol con una pennellata su punizione di Capuano che sfiora l’incrocio dei pali. Poco dopo la mezz’ora sempre la Folgore ci prova nuovamente su calcio piazzato, la conclusione di Merone è però debole e centrale. Sul ribaltamento di fronte sfiora il gol il Casapesenna. Altomare se ne va sulla sinistra, salta il difensore e tenta il cross rasoterra. Dopo una serie di deviazioni, arriva Esposito che trova l’opposizione di due difensori viola. Al 38’ raddoppio della squadra di casa. Roma sventaglia per Petraglia che scatta in avanti e non sbaglia a tu per tu con Casolare. 2-0 è partita in discesa per il Casapesenna.

SECONDO TEMPO – In avvio di ripresa, si riparte e ci vogliono due minuti per vedere la prima chance, con Antignano che ci prova dal vertice sinistro dell’area. Ancora il centrocampista dalla distanza poco dopo, con parata di Maiello. Schiano scatta sulla sinistra, supera due avversari e dopo un contatto cade in area, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty Dall’altra parte Esposito calcia centrale e respinge Casolare, con la palla spedita via dalla difesa. Al 63’ Schiano per Lucignano, che di testa colpisce, ma senza dare forza al pallone, Blocca il portiere. Al 71’ contropiede Casapesenna con Altomare che va da Cicala che in mezzo trova Crispino che si fa murare la conclusione da Illiano. Ma dopo 60 secondi arriva il gol, con Altomare che raccoglie il pallone dall’interno dell’area, si sposta il pallone dal destro al sinistro e con un diagonale insacca. Ancora Altomare al 77’, botta di destro e miracolo di Illiano che respinge in angolo. Si conclude così la gara con il primo ko in casa Folgore che dopo quasi 365 giorni cade per la prima volta. Ora testa alla prossima sfida, in programma contro il Napoli Nord allo stadio “Tony Chiovato” di Baia. L’obiettivo è tornare a correre per conquistare punti per risalire la classifica.

IL TABELLINO

CASAPESENNA-FOLGORE CAPPELLA 3-0

CASAPESENNA: Maiello, Vitagliano, Iaiunese, Vitagliano, Sequino, Farina, Crispino, Roma (84’ F. Cecere), Orobets (64’ Cicala), Esposito (55’ Romano), Altomare (81’ Cecere G.), Petraglia (85’ Galiero). A disp.: Cerullo, Coppola, Medoline. All.: Lagravanese

FOLGORE CAPPELLA: Casolare (58’ Illiano), Magnolia, Ganzerli (58’ Guardascione), Cacciuottolo (77’ Riccio), Merone, De Fenza, Schiano, Capuano (73’ Esposito), Lucignano, Petrone (55’ Migliaccio), Antignano. A disp.: D’Ausilio, Di Benedetto, Cavaliere, Illiano. All.: Di Meo

ARBITRO: Busco di Frattamaggiore

MARCATORI: 5’ Altomare (C), 38’ Petraglia (C), 71’ Altomare (C)

NOTE: Ammoniti: Altomare, Roma, Farina, Crispino (C).