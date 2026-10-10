CALCIO/ Sibilla, Mancini-show: blitz per 1-3 in casa del Punto di Svolta

NAPOLI – La Sibilla Bacoli vince 1-3 in casa del Punto di Svolta, continuando il momento magico dei biancazzurri guidati in panchina da Pasquale Illiano, trascinata dalla doppietta di Mancini. Tre punti d’oro che rilanciano le ambizioni della compagine bacolese.

LA CRONACA – Dopo 2′ minuti subito pericolosi i padroni di casa con una conclusione di Caputo deviata in angolo. Al 12′ Gemito si oppone al tiro insidioso di Filogamo. Due giri di lancette più tardi sul fronte opposto Giamminelli spara alto. Al 16′ flegrei in vantaggio con un tiro da metà campo di Mancini. Al 28′ i padroni di casa ancora pericolosi con Giamminelli con la difesa della Sibilla che mette in corner. Passano tre giri di lancette e il Punto di Svolta pareggia direttamente da calcio d’angolo con Granato. Prima dell’intervallo ancora flegrei sugli scudi con Mancini che non ha fortuna. Nella ripresa al 48′ la Sibilla si riporta avanti nel punteggio: ancora un tiro da metà campo di Mancini che sorprende Gemito e si deposita in rete. Al 71′ sfiora il pareggio il Punto di Svolta con un colpo di testa di Giamminelli. In pieno recupero arriva la terza rete della Sibilla, calcio piazzato e il neo entrato D’Angelo approfitta di una prateria davanti a se e segna l’1-3 finale.

IL TABELLINO

PUNTO DI SVOLTA -BACOLI SIBILLA 1-3

PUNTO DI SVOLTA: Gemito, Cozzolino (39’st Pinto), Speranza (20’st D’Antuono), Martinelli (20’st Argento A.), Massa, Gala, Caputo L. (5’st Pugliese), Caputo Al., Argento L., Giamminelli (39’st Iodice), Granato. A disp.: Di Sarno, Caputo L., Frattasio, Marra. All.: Scarlato

BACOLI SIBILLA: Maiellaro, Panaro, Pollio, Boussaada, Napoletano B. (39’st D’Angelo), Caliendo, Filogamo (27’st Conte), Carannante (27’st Napoletano A.), Mancini (34’st Lepre), Verde (27’st Valentino), Severino. A disp.: Tassiero, Pesce, Caccavale, Petrillo. All.: Illiano

ARBITRO: Pugliese di Frattamaggiore

MARCATORI: 16’pt Mancini (S), 31’pt Granato (P), 3’st Mancini (S)

NOTE: Ammoniti: Speranza, Massa (P), Napoletano A. (S). Recuperi: 2’pt – 5’st.