CALCIO/ Quarto 2012, sconfitta per 1-0 in casa del Pompei

POMPEI – Seconda sconfitta esterna stagionale del Quarto 2012 che al “Bellucci” perde per 1-0 contro il Pompei al termine di una gara molto bella e ricca di emozioni che ha visto i flegrei lottare fino al novantesimo alla ricerca del pareggio. Il match è stato molto equilibrato e combattuto, disputato su un terreno di gioco pesante per la pioggia copiosa che ha accompagnato l’intera partita. I vesuviani al 45′ del primo tempo trovano la rete che ha deciso la gara per la rete di Bonfini, lesto a sfruttare l’assist di Longo e a mettere la palla alle spalle del portiere quartese. Nel secondo tempo il trainer flegreo Pasquale D’Inverno le ha provate tutte per acciuffare il match ma non è stato fortunato, nonostante la buona prova di Armeno e compagni. Domenica prossima il Quarto 2012 sarà impegnato in casa contro l’Ercolanese.