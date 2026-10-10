CALCIO/ Puteolana, poker al Grazzanise sotto il diluvio

POZZUOLI – E’ Puteolana-show allo stadio “Domenico Conte” con i flegrei che vincono per 4-1 sul Real Grazzanise in una partita che è stata interrotta al 15′ del primo tempo per un forte temporale che si è abbattuto sull’area flegrea, con la gara che è stata sospesa per un’ora dall’arbitro. Segna il tridente Malafronte-Mansour-Simonetti che trascina i diavoli rossi ad una vittoria meritata. La squadra di Salvio Ambrosino è una macchina perfetta che con i tre punti conquistati contro la formazione di Terra di Lavoro consolida la prima posizione in classifica nel girone A di Eccellenza.

SHOW GRANATA – Sono subito i granata a farsi pericolosi dopo pochi minuti, lancio di Di Vico al centro con Simonetti che mette a lato. Poi, come detto al 15′ il match viene interrotto e si riprende a giocare alle ore 18. Appena otto giri di lancette e Malafronte di testa sfiora il vantaggio. Al 28’ la Puteolana trova la rete: De Vivo si libera di tutta la difesa avversaria, serve Mansour che prova il tiro, viene deviato e nella mischia anche con fortuna Malafronte trova il rimpallo decisivo. De Vivo ci prova con un fendente con il portiere ospite che mette in corner. Dal calcio d’angolo l’assist perfetto per la testa di Balzano che insacca alle spalle di Colucci: 2-0. Al 48’, in pieno recupero, arriva anche il tris: tiro di Balzano, portiere devia male e sulla ribattuta c’è Mansour che insacca il 3-0.

SIMONETTI GOAL – Al 65′ Simonetti si libera di un difensore e poi sfiora di un nulla il palo difeso da Colucci. Ma il quarto gol arriva dopo pochi minuti, precisamente al minuto 68′, quando Simonetti, ancora lui, palla al piede si regala un ‘coast to coast’ partendo dalla propria metà campo, arriva in area e fredda il numero uno casertano del Grazzanise. All’84’ la compagine di Terra di Lavoro trova il goal con Ciaravolo tra le proteste dei supporters puteolani e di Malafronte e compagni. Finisce 4-1.

IL TABELLINO

PUTEOLANA-REAL GRAZZANISE 4-1

PUTEOLANA: Castiglio, De Falco, De Giorgi, Picascia, Balzano, Acunzo (35’ st Gladestony), Balzamo (31’ st Mengacci), De Vivo (15’ st Pinzolo), Mansour, Malafronte (15’ st Leone), Simonetti (25’ st Cavallo). A disp.: La Rocca, Maresca, Piscopo, Piccolo. All. Ambrosino

REAL GRAZZANISE: Colucci, Di Maio, Pezzulo (22’ st De Angelis), Rocca, Ciaravolo, Grumo (38’ st Palumbo), Di Gennaro (40’ pt Pellegrino), Ciarmiello (15’ pt Gallucci), Umile, Montaperto, Potenza. A disp.: Cappuccio, Castellano, Franzese, Rako, Sansone. All. Ardone

ARBITRO: Martone di Torre del Greco

MARCATORI: 28’ pt Malafronte (P), 40’ pt Balzano (P), 48’ pt Mansour (P), 23’ st Simonetti (P), 39’ st Ciaravolo (G)

NOTE: Ammoniti: Simonetti (P). Recupero 3’ pt, 0’ st