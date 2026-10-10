BASKET/ Flavio Pozzuoli, ko per 72-60 contro il Villaricca dell’ex capitano Errico

VILLARICCA – Seconda sconfitta stagionale per il Flavio Basket Pozzuoli in casa del Mola Villaricca per 72-60. Non sono bastati i 20 punti di capitan Nicola Longobardi, tra l’altro il giocatore più utilizzato da coach Mariano Gentile che è rimasto in campo per oltre 37 minuti, e i 14 punti del solito Shawn Gulley. I gialloblù hanno pagato caro alla fine un inizio di gara sottotono che si è chiuso con il parziale di tempo di 16-9. Nel secondo quarto Pozzuoli prova a rialzarsi con la difesa dell’ala-pivot Morgillo a rimbalzo. Il quarto è molto equilibrato con Villaricca che però chiude ancora avanti a metà gara (32-24 al 20′). Nel terzo parziale nonostante la strigliata di coach Gentile negli spogliatoi, i gialloblù in campo sono irriconoscibili e Villaricca prende il largo con i punti degli ex Errico, Pekic e De Rosa, oltre ad un Cantone super (55-38 al 30′). Nell’ultimo parziale i flegrei provano a ricucire lo strappo ma Villaricca gestisce il match e vince per 72-60.

IL TABELLINO

VILLARICCA – FLAVIO BASKET POZZUOLI 72-60

VILLARICCA: De Rosa M. 7, Guardascione ne, Pekic 13, Cotena 1, Palumbo, Cantone 19, Loncarevic 6, De Rosa C. 8, Errico 15, Carannante 3, Rossi ne, Sullo. All.:

FLAVIO BASKET POZZUOLI: Giovinazzo 3, Verde, Longobardi 20, Scortica 3, Filippi 5, Clement, Scotto Lavina 9, Gulley 14, Ciardiello 3, Morgillo 3, Grassi ne, Innocente ne. All.: Gentile

ARBITRI: Vettone di Caivano e Procida di San Cipriano Picentino