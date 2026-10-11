I sindaci del PD protagonisti alla Festa dell’Unità di Quarto “Modelli virtuosi da seguire” – LE FOTO

QUARTO – La seconda giornata della festa dell’unità metropolitana del PD ha avuto come protagonisti i ventisei sindaci dem della provincia alla guida di città come Giugliano, San Giorgio a Cremano, Sant’Antimo e Torre del Greco, impegnati nella prima assemblea del 2026 “Le città per l’alternativa”. Modelli virtuosi e gestioni amministrative portate sul palco come quella di Quarto “Otto anni fa abbiamo raccolto una città a pezzi, ridotta in macerie dopo tre scioglimenti per infiltrazioni camorristiche. Oggi siamo diventati un modello virtuoso per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nonché riferimento per l’intera filiera istituzionale” ha spiegato Antonio Sabino, sindaco di Quarto e consigliere di Città Metropolitana con delega al patrimonio e ai beni comuni.

IL TERRITORIO – Impegno sottolineato anche da Antonio Esposito, capogruppo del PD in consiglio comunale e da Anna Riccio, consigliere e presidente commissione politiche sociali. “L’alternativa la stiamo creando e questo è il buon lavoro dell’amministratore pubblico avviato otto anni fa dopo aver ereditato una città che non aveva nulla. – ha detto Esposito – Si veniva da tre scioglimenti per camorra. Abbiamo rafforzato la filiera istituzionale, ma il vero fiore all’occhiello è stato l’impiego di 77 beni confiscati destinati al terzo settore. Il 29 settembre la vera svolta è arrivata dopo 33 anni con il piano regolatore e approvato il progetto per la costruzione di una caserma dei carabinieri”.

LA SICUREZZA – Sul tema della sicurezza connesso a quello della cultura e della legalità ha posto l’attenzione Raffaella De Vivo, assessore alla pubblica istruzione e ai beni confiscati “Fondamentale è l’attenzione al territorio e alla sicurezza nel senso stretto. – ha spiegato – Quarto si è distinta alla sicurezza sociale utilizzando i beni confiscati come risorsa della cultura e, soprattutto, con le ultime progettualità messe in campo, che vanno in parallelo con la presenza e il controllo tramite le forze dell’ordine, attraverso la costituzione di un importante centro culturale che sarà inaugurato a breve, la casa delle culture.” Sulla stessa lunghezza d’onda Giovanni De Vivo, presidente del consiglio comunale “Abbiamo descritto alla platea l’operato dell’amministrazione di Quarto, su tutti il recupero dei beni confiscati. Stiamo gettando le basi affinché la città vada avanti senza più ricadere negli errori del passato”.

I VERTICI – Tra gli ospiti della kermesse anche i vertici regionali e nazionali del partito tra cui il vicepresidente della regione Mario Casillo, l’europarlamentare Lello Topo e Davide Baruffi, responsabile Enti Locali del PD. “Siamo orgogliosi perché questo modo di lavorare dei sindaci è simbolo di buon governo e rappresenta la capacità del PD di stare sui territori e risolvere i problemi dei cittadini. – ha spiegato Casillo – Quarto è una città ben amministrata, lo dicono i suoi conti, ma soprattutto la qualità della vita e i servizi che offre ai cittadini. L’incontro di oggi serve anche a mettere in rete queste esperienze” Nel pomeriggio è stata la volta dell’assemblea metropolitana dei giovani democratici a cui è seguito il dibattito sul tema “Legalità e sicurezza urbana per lo sviluppo dei territori” che ha visto la partecipazione, tra gli altri, l’assessore regionale Enzo Cuomo, il prefetto Mario Morcone, l’assessore al comune di Napoli Valerio Di Pietro, l’ex magistrato Franco Roberti e Mariolina Trapanese, che da che da oltre tre anni lavora per formare professionalmente i ragazzi con sindrome di Down e lievi deficit intellettivi con l’associazione “La Bottega dei semplici pensieri” all’interno di casa Mehari, simbolo dei beni confiscati a Quarto. Domani la terza e ultima giornata della Festa dell’unità vedrà la presenza dei quattro sindaci dell’area flegrea chiamati a discutere di bradisismo sul tema “governare l’emergenza per progettare il futuro”.