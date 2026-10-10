POZZUOLI/ Minacce di morte alla compagna: 40enne vicino al clan arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Minacce di morte alla compagna nonostante si trovasse in affidamento in prova ai servizi sociali per precedenti reati. Così è finito in manette il 40enne Salvatore Ioffredo, arrestato ieri dai poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Pozzuoli. Le indagini – condotte dagli agenti del vicequestore Raffaele Esposito – hanno fatto emergere un quadro di allarmante pericolosità venuto fuori dalla ricostruzione di un quadro di condotte aggressive e minacciose riconducibili a Ioffredo, residente nel quartiere di Monterusciello, già condannato dal Tribunale di Trapani e ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

LE MINACCE – Secondo quanto ricostruito, agli inizi del mese di ottobre l’uomo avrebbe minacciato di morte la propria compagna. Un episodio sul quale si sono concentrati gli accertamenti degli investigatori, impegnati a verificare la condotta del soggetto e la compatibilità del suo comportamento con il beneficio di cui stava usufruendo. Inoltre sono emersi vincoli di parentela con esponenti del clan Longobardi-Beneduce, tra cui c’è il fratello Michele detto “fiet i cazetta”, pusher dei 600 più volte arrestato per spaccio di droga.

L’ARRESTO – Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pozzuoli, dopo aver rintracciato e tratto in arresto Ioffredo, concluse le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, dove dovrà scontare un anno e tre mesi di reclusione.