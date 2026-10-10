POZZUOLI/ Donna cade in mare a via Napoli: giovane si tuffa e la salva

POZZUOLI – Attimi di paura ieri a via Napoli dove una donna è finita in mare. A salvarle la vita è stato un giovane che non ha esitato a tuffarsi in mare dopo aver sentito le urla disperate provenire dall’altra parte della scogliera. Si tratta di un 28enne di origini cubane che, sfidando il mare agitato, è riuscito a mettere in salvo una 53enne di Napoli che ieri sera, sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, era caduta dall’altra parte del muretto che costeggia il lungomare di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Alla scena del salvataggio hanno assistito diversi passanti che a loro volta hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, una volta giunti sul posto, hanno praticato le manovre di rianimazione. La donna è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Paolo dove resta ricoverata ma non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Resta da capire se la 53enne sia caduta accidentalmente, dopo aver perso l’equilibrio, oppure se si sia trattato di un tentativo di suicidio.