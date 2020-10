BACOLI – C’è un altro contagiato al Liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli: si tratta di un amico di classe dello studente risultato positivo nei giorni scorsi. La scoperta è arrivata in seguito ai primi risultati dei tamponi effettuati agli alunni della classe I C. Su 14 ragazzi, 13 sono risultati negativi ed 1 positivo. Inoltre è giunto il risultato di un tampone effettuato ad un insegnante, ed è risultato negativo al coronavirus. Lo studente contagiato è asintomatico. Dal link epidemiologico effettuato dall’Asl si è evinto che tra i suoi familiari c’è un collaboratore scolastico che lavora presso lo stesso liceo, e resterà in isolamento domiciliare. Pertanto, per la giornata di domani, e per ragioni di natura precauzionali, i plessi di Torregaveta e del Fusaro resteranno chiusi per effettuare la sanificazione dei locali.