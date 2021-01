BACOLI – Con il graduale ritorno tra i banchi di scuola di bambini dell’infanzia, delle elementari e delle medie, un primo intervento di screening di massa partirà proprio da insegnanti e personale scolastico. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e il consigliere incaricato all’emergenza sanitaria, Di Bonito, in sinergia con l’Asl Napoli 2 Nord, annunciano che domani, dalle 9 alle 15, al Parco Vanvitelliano del Fusaro ci sarà il primo incontro. Due medici e due infermieri presenti in loco effettueranno test antigenici rapidi a circa 60 persone, tra insegnanti e personale operante all’interno dei due istituti scolastici di Bacoli, contattati telefonicamente dall’Asl. Si presenteranno a gruppi di 6 unità alla volta, ogni mezz’ora, per evitare ogni forma di assembramento e procedere così ai test.