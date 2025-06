Scossa di magnitudo 3.2 a Pozzuoli e nei Campi Flegrei

POZZUOLI – Alle 05:00 in punto, un fenomeno sismico di magnitudo pari a 3.2 è stato avvertito a Pozzuoli, con epicentro in zona Solfatara a una profondità di 2.7 km. La scossa è stata avvertita in tutta la città di Pozzuoli, nei comuni di Quarto, Bacoli, Marano, a Varcaturo, Pianura, Fuorigrotta, Bagnoli, Vomero. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano rientra in uno sciame sismico iniziato alle 01:00 e composto da una serie di fenomeni di bassa magnitudo (compresi tra 1.0 e 1.9).