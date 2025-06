PIANURA – Bob & Clare sbarca anche a Pianura. Il format vincente di Monterusciello dalla scorsa settimana è approdato nel quartiere di Napoli per un viaggio dedicato al gusto e alla scoperta di nuovi sapori. Panini, crostoni, fritture e specialità di ogni genere realizzati con prodotti freschi e di prima qualità, per un marchio diventato una garanzia. Bob & Clare si trova in via Provinciale Pianura 99A.

LE FOTO