«Sta cadendo la statua di Santo Mamozio» A Pozzuoli arrivano i vigili del fuoco – LE FOTO

POZZUOLI – «Sta cadendo la statua di Santo Mamozio». È l’allarme lanciato da un commerciante del centro storico di Pozzuoli dove, nel tardo pomeriggio di oggi, sono giunti i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende la statua si sarebbe inclinata a causa di una lesione.

LA STORIA – Secondo il credo popolare, infatti, la statua che in realtà raffigura il vescovo Martín de León Cárdenas, sarebbe la causa di una lunga serie di sciagure accadute in città ogni volta che è stata spostata dalla piazza dove originariamente fu collocata. Secondo la narrazione popolare nel 1986, all’indomani di una crisi bradisismica, la statua del Monsignore Martin de Leon y Cardenas erroneamente conosciuta anche come Santo Mamozio, fu riportata al suo posto in piazza della Repubblica e il fenomeno sismico cessò. Dal 2013 la scultura è stata poi spostata di 300 metri, nell’ambito di alcuni lavori di rifacimento della piazza e da allora, si sarebbe scatenata la “collera” del monsignore, caratterizzata da eventi nefasti.