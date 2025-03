Scossa di magnitudo 2.6 avvertita a Pozzuoli e nei comuni flegrei

POZZUOLI – Trema ancora la terra a Pozzuoli. Nella notte una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita in gran parte della città e nei comuni limitrofi di Bacoli e Monte di Procida. Il sisma è stato rilevato dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano alle 00:59. L’epicentro è stato localizzato a a Lucrino, ad una profondità di 3.5 km. Non si registrano particolari criticità. La scossa è stata accompagnata da un boato avvertito, in modo particolare, nelle aree in prossimità dell’epicentro.