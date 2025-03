Movida selvaggia nel mirino: controlli interforze ad Arco Felice e Pozzuoli

POZZUOLI – Scooter contromano, mezzi in sosta selvaggia e automobilisti indisciplinati nel mirino delle forze dell’ordine a Pozzuoli, dove nel week end sono state controllate 143 persone. In strada venerdì e sabato sera mezzi e uomini della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato. I posti di di controllo sono stati allestiti in particolare ad Arco Felice, nei pressi di Piazza Aldo Moro, tra i punti caldi della movida selvaggia.

IL BILANCIO – Tra le persone fermate 31 hanno precedenti penali, di cui due sono stati sottoposti a perquisizione prima personale e poi domiciliare. Attraverso i sei posti di controllo organizzati dalla task force interforze, 49 mezzi sono stati controllati tra cui 7 sono risultati irregolari. Effettuati anche diversi sequestri. Infine il conducente di un’auto è stato trovato alla guida senza patente: nei suoi confronti è scattata una denuncia e l’allontanamento dalla città di Pozzuoli.