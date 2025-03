POZZUOLI/ Scossa con epicentro a Monterusciello avvertita in tutto il quartiere

POZZUOLI – Nel pomeriggio di domenica una scossa ha fatto sobbalzare i residenti del quartiere di Monterusciello. Il fenomeno sismico è stato di forza relativamente bassa, registrato alle 14:25 con una magnitudo pari a 1.4. Ciò che ha colpito, però, è stato l’epicentro: localizzato proprio nel quartiere di Monterusciello, a una profondità di due chilometri. Secondo quanto comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, infatti, il sisma è stato rilevato nella zona tra via Reginelle, via Vicinale Canosa e via Trepiccioni. L’evento è stato avvertito distintamente dalla popolazione della zona epicentrale, con un tremore di alcuni secondi che ha destato preoccupazione. La particolarità del sisma, però, risiede proprio nella sua localizzazione in quanto Monterusciello non è tra le aree coinvolte come epicentro nei fenomeni legati al bradisismo. Da quando sono stati costruiti i lotti popolari questa sarebbe la prima volta che l’epicentro di una scossa viene localizzato nel quartiere.