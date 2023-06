Scossa di 3.6 gradi a Pozzuoli, trema tutta la città: è la più forte degli ultimi 18 anni. Saltata la corrente in diverse abitazioni

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo 3.6 ± 0.3 (è la più forte dal 2005 ad oggi) è avvenuta alle ore 08:44 alla profondità di 2.8 km in prossimità di via Fasano. Accompagnata da un forte boato, è stata avvertita in tutta la città di Pozzuoli e nei comuni limitrofi di Bacoli e Quarto. L’epicentro del fenomeno è stato rilevato nella zona del mercato ittico. La forza del fenomeno ha provocato un blackout elettrico in alcune zone della parte alta della città. Persone in strada nel centro e ad Arco Felice. Al momento non si registrano danni.

DUE SCOSSE – Prima della forte scossa una di entità minore, di magnitudo 1.6 ± 0,3 era stata localizzata in prossimità di Via Antiniana alle 08:17 alla profondità di 2.5 km.