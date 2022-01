POZZUOLI – Tre persone ferite e due auto distrutte. Questo il bilancio dell’incidente stradale, registratosi ieri mattina in via Monteruscello, angolo via Reginelle. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale stazione per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le persone, coinvolte nell’incidente, non versano in condizioni critiche.

