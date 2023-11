Scontro tra auto e scooter: morto chef di Pozzuoli

POZZUOLI – Il 17 ottobre scorso aveva postato un video su Pozzuoli accompagnato dal testo “Comm si bell”. Era innamorato della sua città dove, quando il lavoro glielo consentiva, faceva ritorno insieme alla sua famiglia. Moglie e quattro figli che oggi piangono per la scomparsa di Gennaro Ursomanno, 50 anni, chef puteolano rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto a Bologna. Ursomanno era alla guida di uno scooter quando si è scontrato contro un’automobile. Inutili sono stati i soccorsi per lo chef campano, volto noto nel modenese dove aveva lavorato anche al Regina Margherita di Castelfranco. Lievemente ferita anche la 46enne conducente della macchina, portata in ospedale. Ursomanno lascia quattro figli (tre gemelli): il più piccolo di soli 9 anni.

IL RICORDO – Grande è stato il cordoglio per la notizia della scomparsa di Gennaro Ursomanno, conosciuto anche a Pozzuoli dove aveva lavorato anche presso il ristorante-pizzeria “Il Cerbero” a Licola. «Fratello mio hai acceso la scintilla dentro di me che mi ha avvicinato alla ristorazione…fiero dei miei progressi nel corso degli anni mi hai tenuto per mano nel mio percorso…fiero dei tuoi consigli ti giuro che manterrò la nostra promessa di fratellanza per tutta la vita…abbiamo condiviso momenti che per me resteranno indelebili…non è un addio ma un arrivederci cuore mio» è il ricordo di Rosario, uno degli amici di Gennaro con cui aveva condiviso parte della proprio percorso professionale.