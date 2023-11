POZZUOLI/ Paura nella notte a Via Napoli: 5 auto distrutte dalle fiamme – LA FOTO

POZZUOLI – Cinque auto sono state distrutte dalle fiamme questa notte a via Napoli. L’incendio è divampato in un’area adibita a parcheggio in via Babbo Francesco, intorno alle 3.30. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, mentre la zona veniva invasa da una grossa nube di fumo nero. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

LE INDAGINI – Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto radiomobile della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe stato originato dal cortocircuito di un’auto elettrica le cui fiamme hanno poi investito le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. I militari hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona per verificare eventuali azioni dolose.