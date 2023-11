Capodanno a Pozzuoli, spunta la coppia Franco Ricciardi e Maria Nazionale

POZZUOLI – Franco Ricciardi e Maria Nazionale. Sono questi i nomi in “voga” per il Capodanno in piazza a Pozzuoli. Avviati i primi contatti, si cercherà di portare i due artisti che hanno un grosso seguito e, soprattutto, godono di grande apprezzamento. Ricciardi in estate ha fatto registrare il sold out a Monte di Procida, portando migliaia di persone in strada per un evento destinato a rimanere per molto tempo nella memoria dei montesi.

GLI EVENTI – Pozzuoli adesso ci riprova: dopo il flop estivo, il sindaco Gigi Manzoni ha dato nuove direttive, prendendo in maniera diretta la gestione degli eventi. Sulla stessa direzione di quanto fatto lo scorso anno quando volle fortemente in piazza Rosario Miraggio.