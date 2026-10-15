Scontro auto-scooter sulla Domitiana: un ferito in prognosi riservata – LE FOTO

VARCATURO – Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in via Domitiana, nei pressi della rotonda di Varcaturo dove un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo a due ruote, che dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito in ospedale in prognosi riservata. L’impatto tra i due mezzi è avvenuto nei pressi del supermercato MD: secondo quanto ricostruito la vettura stava uscendo da un parcheggio quando si è scontrata con lo scooter che da Lago Patria viaggiava in direzione Licola. Sul posto è giunta la Polizia Municipale di Giugliano che ha sottoposto a sequestro i veicoli in attesa della prognosi del centauro. I mezzi sono stati prelevati dal personale del “Gruppo Esposito” che li ha presi in custodia.

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