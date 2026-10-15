Debora Caprioglio al Teatro San Luca di Pozzuoli con “Non fui gentile, fui Gentileschi”

POZZUOLI – Si apre nel segno del grande teatro d’autore e della storia del territorio la stagione di prosa del Teatro San Luca di Pozzuoli, guidata dalla direzione artistica di Carmine Borrino e Vincenzo Borrino. Venerdì 16 ottobre 2026 andrà in scena l’attrice Debora Caprioglio con lo spettacolo “Non fui gentile, fui Gentileschi”, scritto da Roberto D’Alessandro e Federico Valdi per la regia di Roberto D’Alessandro. Un monologo intenso e profondo che dà voce a una delle figure più straordinarie e rivoluzionarie della storia dell’arte occidentale: Artemisia Gentileschi. Attraverso un’interpretazione vibrante, Debora Caprioglio ripercorre la vita della pittrice seicentesca, segnata dal talento cristallino, dalla dolorosa vicenda della violenza subita e dal coraggio di affrontare un processo storico, affermando con orgoglio la propria identità d’artista e di donna libera. L’evento assume un valore ancora più speciale per la comunità flegrea: Artemisia Gentileschi visse e operò a lungo in Campania e lasciò capolavori inestimabili proprio a Pozzuoli, tra cui le celebri tele realizzate per la Cattedrale del Rione Terra. Per valorizzare questo profondo legame storico-artistico, la serata si aprirà alle ore 20:00 con un preludio culturale d’eccezione: il Maestro Antonio Isabettini terrà una breve introduzione sull’arte di Artemisia Gentileschi e sulla sua eredità pittorica nel territorio puteolano. «Con questo primo spettacolo intendiamo rafforzare l’identità del Teatro San Luca come vero e proprio progetto di comunità: un luogo di cultura, incontro e memoria dove la grande prosa dialoga direttamente con la storia e le radici del nostro territorio», dichiara la direzione artistica.