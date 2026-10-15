Il giallo dei tesseramenti al Pd di Bacoli: spuntano 130 nuove tessere online senza dati

BACOLI – Non si placa l’acceso confronto tra la segreteria di Bacoli e quella provinciale del Partito Democratico. Motivo dello scontro sono i nuovi 130 tesserati del Pd che hanno sottoscritto l’adesione online ai dem. La segreteria di Bacoli, guidata dal consigliere comunale Ciro Mancino, ha ricevuto un elenco di 130 nuovi tesserati senza alcun dato ulteriore. La data per eleggere il nuovo segretario è fissata per domenica 22 novembre, ma prima di arrivare a quella data si dovrà ratificare l’ingresso dei nuovi iscritti nel circolo bacolese. Una circostanza che potrebbe far pensare ad un possibile picco di iscrizioni orchestrate da una corrente locale per influenzare la nomina del nuovo segretario del Pd bacolese. In pole position, per sostituire l’uscente Ciro Mancino, che ha già confermato di non voler ricandidarsi alla guida del partito locale, c’è Giuseppe Schiano, già consigliere comunale del Pd durante la consiliatura che ha visto Giovanni Picone amministrare il Comune per 10 mesi.

I NUOVI NOMI – E l’accesso in massa tra i nuovi iscritti di persone affiliate al sindaco di Bacoli, promesso candidato alle politiche proprio per il Partito Democratico, lascia presagire che la mossa dell’attuale primo cittadino bacolese sia quella di prendersi il partito locale in mano per avere maggiore potere d’acquisto con la segreteria nazionale al momento della presentazione della liste elettorali. Tra i nuovi ingressi nel Pd di Bacoli ci sono gli assessori al Demanio Teresa Scotto e al Bilancio Giovanni Merone. I due assessori hanno fatto anche tesserare alcuni parenti diretti, mentre non risulta tesserato il sindaco di Bacoli. Tra i nuovi iscritti alcuni parenti stretti e congiunti del Sindaco e dei consiglieri comunali di maggioranza Carmela Anzalone e Francesca di Meo. Mentre risulta per la prima volta iscritto al Pd l’ex sindaco di centrodestra Michele Massa. Curioso il picco di iscrizioni tra gli ultraottantenni e qualche ultranovantenne. Ritorno tra le fila del Pd anche per alcuni componenti dell’associazione “Il Pappice” che hanno deciso di rientrare alla casa madre.