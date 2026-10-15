POZZUOLI/ Manzoni perde pezzi: Pafundi lascia i Verdi e la maggioranza «Vado all’opposizione per coerenza»

POZZUOLI – Una condanna a sei mesi per dichiarazione mendace dopo una denuncia da parte della maggioranza di cui faceva parte, la mancata richiesta dello stato di emergenza per la città di Pozzuoli e una gestione privatistica del partito di cui faceva parte fino a ieri. Sono queste le motivazioni che hanno spinto Enzo Pafundi a lasciare il partito di Europa Verde e la maggioranza Manzoni. Decisione irrevocabile, sulla quale non hanno attecchito nemmeno i tentativi da parte degli emissari del sindaco (e dello stesso Manzoni) di ricucire i rapporti ormai lacerati. «Lascio per coerenza, non posso più fare parte di una maggioranza che mi ha fatto avere una condanna per un qualcosa di assurdo – ha detto Pafundi a Cronaca Flegrea – A ciò si aggiunge la gestione privatistica del partito da parte di Vicente Migliucci e Gennaro Andreozzi che hanno trasformato Europa Verde in una loro proprietà”.

L’AFFONDO – Pafundi inoltre rivela il tentativo di Migliucci di mistificare la realtà con la diffusione di un documento col quale questa sera è stato azzerato il direttivo cittadino «Quel documento è falso e non veritiero, ha voluto mettere una pezza dopo le dimissioni del dirigente Punziano che ha fatto venire meno i numeri”. Infine l’affondo contro Manzoni & Company “In una maggioranza che mi denuncia e fa delle scelte che non condivido non ci posso stare. Ho dovuto ingoiare la non richiesta dello stato di emergenza ma ora è davvero troppo: lascio per coerenza perché sulla sicurezza e sull’emergenza non ci sono compromessi.”