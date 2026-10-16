POZZUOLI/ «No alle guerre e scuole sicure dopo le scosse» Protestano gli studenti del Pitagora – LE FOTO

POZZUOLI – No alle guerre, no al limite di stranieri nelle classi, il diritto ad avere le scuole sicure nei Campi Flegrei e il caro benzina. Sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto questa mattina gli studenti dell’istituto Pitagora a mettere in atto una protesta pacifica davanti all’ingresso della scuola. Con cartelli, striscioni e fumogeni i giovani hanno voluto attirare l’attenzione su una serie di problematiche che stanno condizionando il presente e che provocheranno, inevitabilmente, ripercussioni anche per il futuro. “Fondi alle scuole non alle armi” e ancora “La cultura non si misura in percentuali” sono solo alcuni degli slogan esposti dai manifestanti.

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