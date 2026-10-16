POZZUOLI/ Soldi falsi in tasca: automobilista fermato dalla Polizia a via Napoli

POZZUOLI – Trovato con soldi falsi in tasca e denunciato. È successo nella serata di ieri a via Napoli dove personale del Commissariato di Pozzuoli – diretto dal vicequestore Raffaele Esposito – in servizio di controllo del territorio, ha sottoposto fermato due persone a bordo di un veicolo. Durante l’attività di controllo, nelle disponibilità di un soggetto, è stata rinvenuta una banconota falsa e degli arnessi atti allo scasso. Per l’uomo, un 20enne, è scattata una denuncia a piede libero.