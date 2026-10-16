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Curiosità

Tre ambi e un terno al lotto: vinti oltre 23mila euro alla Montagna Spaccata

Tre ambi e un terno al lotto: vinti oltre 23mila euro alla Montagna Spaccata
diCronaca Flegrea
  • Pubblicato16 Ottobre 2026

NAPOLI – Campania a segno con il Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 15 ottobre – tra le vincite maggiori – sono andati alla regione 71.500 euro totali. A Napoli sono stati centrati tre premi: il più alto da 23.750 euro, presso il punto vendita in via Provinciale Montagna Spaccata, grazie a tre ambi e un terno; il secondo da 20mila euro con un terno Oro centrato presso l’esercizio in via Michelangelo Schipa; ed il terzo da 14mila euro, ottenuto con tre ambi e un terno realizzati in via Emanuele De Deo. In Piazza Caduti Civili di Brescia a Salerno, invece, un terno vale 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,64 milioni di euro, per un totale di 976,7 milioni di euro da inizio 2026.

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