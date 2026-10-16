Giornata nazionale degli ospedali storici italiani: il Cardarelli apre le porte alla città

NAPOLI – Domenica 18 ottobre il Cardarelli apre le porte alla città per la Giornata nazionale degli ospedali storici italiani, evento promosso in collaborazione con ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani). L’appuntamento è per le ore 10 fino alle 12, con partenza presso lo spazio antistante lo scalone dell’iconica facciata dell’ospedale. Prevista la visita al padiglione monumentale recentemente restaurato e al salone di rappresentanza “Salvatore Moriello” con la proiezione di contenuti video a cura dell’Uoc Comunicazione e Innovazione dell’ospedale. Basterà seguire il personale del Cardarelli lungo il tour, che toccherà varie tappe tra piano terra e secondo piano dell’edificio centrale, per immergersi nella storia del più grande ospedale del Mezzogiorno: dalla sua costruzione alla staffetta generazionale tra “I Grandi Maestri” di medicina e gli attuali primari, dal progetto di comunicazione visiva alle pareti per comunicare con i cittadini allo spazio sociale con pianoforte e punto lettura nell’ambito delle azioni di umanizzazione delle cure. A partire dalle ore 10, il percorso prenderà il via al piano terra, con la visita alla statua di Lello Esposito che ritrae il volto e gli occhi di Antonio Cardarelli, l’illustrazione delle attività che si svolgono nel padiglione restaurato (a partire dall’attivazione di un desk informativo in un’ottica di accessibilità ai servizi e rafforzamento dell’identità dell’ospedale). Seguirà la visita ai busti storici dedicati a quattro insigni medici della scuola napoletana, la passeggiata su viale Rimini per spiegare la storia dell’architetto che diresse i lavori dell’Ospedale negli anni Trenta del secolo scorso. La visita proseguirà appena dopo, al secondo piano, con l’ingresso al Salone di rappresentanza rimodernato e la proiezione di contributi video sulla storia dell’ospedale e l’attuale collocazione all’interno del sistema sanitario nazionale.