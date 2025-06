Scontro auto-moto sulla Domitiana a Licola: grave 57enne

POZZUOLI – Grave incidente stradale nella serata di sabato a Pozzuoli, lungo la via Domitiana, in località Licola. Nell’impatto tra una moto e un’auto un 57enne originario del Benin è rimasto gravemente ferito. L’uomo dopo essere stato sbalzato dal mezzo è finito in un canale ai lati della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata.